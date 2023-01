Mihailović sjutra u Skadru protiv Kesića

Podgorica, (MINA) – Profesionalni bokser Viktor Mihailović boriće se sjutra u Skadru, u meču za rejting, protiv Alekse Kesića iz Prijedora, saopšteno je iz štaba crnogorskog borca.

Borba će biti održana u kruzer kategoriji, u okviru bokserske revije Noć šampiona.

Mihailoviću će to biti četvrti meč na profesionalnom ringu, na kojem je do sada ostvario maksimalan učinak.

Prethodna tri meča, protiv Gorana Panića, Marka Mijatovića i Rolanda Orošlana iz Mađarske, dobio je prekidom.

Mihailović ima 22 godine, a visok je 196 centimetara.

Početak bokserske revije planiran je za 17 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS