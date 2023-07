Megi pojačao Budućnost Voli

Podgorica, (MINA) – Američki košarkaš Flečer Megi novi je član Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Doskorašnji član SC Derbija studirao je na koledžu Wofford, a evropski put započeo u španskom Obradoiru.

Prethodne sezone u ABA ligi postizao je 13,8 poena uz šut za tri poena od 42,2 odsto.

Sa 146 ubačenih trojki u prethodne dvije sezone najbolji je šuter u regionalnoj ligi i prepoznat kao igrač koji postiže najteže šuteve preko ruke i van balansa.

