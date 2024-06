Megi još dvije sezone u dresu Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Flečer Megi i naredne dvije sezone nosiće dres Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da je Megi potpisao dvogodišnji ugovor.

Dugogodišnji rekorder NCAA po broju ubačenih trojki, prošle sezone ubacivao je devet poena po meču, sa 49,5 odsto za tri poena u ABA ligi.

On je drugi košarkaš sa kojim je produžen ugovor, nakon Jogija Ferela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS