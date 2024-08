Matić: Spremni da u Helsinkiju pruže maksimum

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića spremni su i žele da u Helsinkiju pruže maksimum, kazao je golgeter tima iz Tuzi Bojan Matić.

Dečić će sjutra u Helsinkiju sa istoimenim finskim timom odigrati prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Matić je zbog virusa propustio revanš protiv Dinamo Batumija.

On je kazao da se osjeća mnogo bolje i da je što se tiče utakmice spreman.

“Spremna je i ekipa, radili smo tokom cijele sedmice na pripremi utakmice koja će biti teška i zahtjevna, slična kao što je bila u Gruziji protiv Dinamo Batumija. Siguran sam da je ekipa spremna i idemo tamo da pružimo svoj maksimum”, rekao je Matić.

On smatra da Dečić može do pozitivnog rezultata u Helsinkiju.

“Sigurno da apetiti rastu. Očekujemo mnogo i imamo pravo da se nadamo ako pružimo dobru partiju, a nadam se da hoćemo, čak i bolju nego što je to bilo u Batumiju. Nadamo se prolazu i na tom putu pružićemo naš maksimum”, rekao je Matić.

Govoreći o rivalu, on je istakao da radi o kvalitetnoj ekipi.

“Trenutno su u vrhu domaćeg prvenstva i to nije za zanemariti. Jednostavno, takva ekipa ne smije da se potcijeni, govorimo o trećem kolu kvalifikacija. Imamo pun respekt, ali sve je na nama”, zaključio je iskusni napadač.

Duel u Helsinkiju počeće u 18 sati.

