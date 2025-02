Marsenić u poljskom Gornjiku

Podgorica, (MINA) – Talentovani crnogorski fudbaler Matija Marsenić novi je član poljskog Gornjika, objavljeno je na zvaničnom sajtu tog kluba.

Centralni vezista sa klubom iz Zabrze potpisao je ugovor do juna 2028. godine.

U Gornjik dolazi iz Bajer Leverkuzena, čiji je član postao prije šest godina.

Posljednju sezonu odigrao je u ekipi do 19 godina, u kojoj je odigrao 23 utakmice, postigao tri gola i imao 5 asistencija.

Rođeni Beranac prošao je mlađe selekcije crnogorske reprezentacije.

Marsenić je kazao da Gornjik veliki klub, koji je u prošlosti 14 puta osvojio titulu prvaka Poljske.

“Znam da je to bilo davno i da su navijači gladni novih uspjeha. Nadam se da ću im dobrim igrama pomoći da u narednim sezonama vrate staru slavu”, rekao je Marsenić za klupski sajt.

On je istakao da se nije dvoumio kada je dobio poziv poljskog kluba.

“Bila je to jednostavna odluka. Sve je bilo dobro pripremljeno. Naravno, igrao sam za Leverkuzen četiri godine i uvijek je teško napustiti porodicu i prijatelje. Sada mi je sve novo, ali sam uzbuđen što sam dio Górnika”, rekao je Marsenić.

Govoreći o svojim karakteristikama, on je kazao da voli da igra sa loptom, brz i jednostavan fudbal koji vodi do golova.

“Više volim napad, ali u isto vrijeme znam koliko je važno igrati obranu”, rekao je Marsenić.

Sportski direktor Łukaš Milik kazao je da je Marsenić prije povrede ligamenata trenirao sa prvim timom Bajera i igrao u prijateljskim utakmicama.

“Bio je veoma blizu prvom timu. Nažalost, u međuvremenu se povrijedio zbog koje mu je karijera usporila. Uvjeren sam da će donijeti puno timu u budućnosti. On nam se pridružuje kao mladić sa puno iskustva. Želimo da mu pomognemo i verujem da će on pomoći nama”, kazao je Milik.

