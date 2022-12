Maroko eliminisao Španiju

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Maroka plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru.

Maroko je večeras u Dohi, u meču osmine finala, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca savladao Španiju 3:0.

Utakmica je u regularnom toku završena 0:0, a golova nije bilo ni nakon produžetaka.

U penal seriji strijelci za Maroko bili su Abdelhamed Sabiri, Hakim Ziješ i Ašraf Hakimi, dok je španski golman Unaj Simon odbranio šut Badr Benuna.

Od igrača Španije, Pablo Sarabija je pogodio stativu, dok je marokanski golman Jasin Bono odbranio šuteve Karlosa Solera i Serhija Busketsa.

Maroko će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz večerašnjeg duela Portugala i Švajcarske.

Poznata su tri četvrtfinalna para, u kojima su rivali Hrvatska – Brazil (9. decembra), Holandija – Argentina (9. novembra) i Engleska – Francuska (10. decembra).

