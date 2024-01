Marić objavio spisak za drugi dio priprema

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske pionirske fudbalske reprezentacije Crne Gore Mirko Marić objavio je danas spisak igračica za drugi dio priprema, koje će od 18. do 21. januara biti održane u Titvu.

Marić je pozvao 28 igračica.

Na spisku su golmani – Ilda Orahovac, Erika Pilica (Budućnost), Dalida Bralić (Cveteks) i Danijela Filipović (Ilarion);

odbrana – Sofija Pajović (Ilarion), Sofija Vlaović (Breznica), Ksenija Musić, Katarina Knežević (Mladost), Bruna Benić, Anastasija Derikonjić (Budućnost), Vanja Guzina, Maša Perunović (Ekonomist), Arijana Asović, Lejla Alković (Zora) i Tamara Matović (Cveteks);

vezni red – Nikolina Mozer (Mladost), Katarina Mitrović, Jana Kecojević, Ana Gardašević, Jana Žugić (Ekonomist), Jovana Bošković (Ilarion), Bojana Vojinović i Doris Đerković (Obilić);

napad – Elena Damjanović, Tina Janketić (Ilarion), Teodora Cebalović (Ekonomist), Adelina Orahovac (Budućnost) i Iva Spajić (Mladost).

Prvi pripremni kamp, koji je okupio 23 pionirke, na programu je od 15. do 18. januara.

