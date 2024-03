Marčić zaustavljen u drugom kolu

Podgorica, (MINA) – Kapiten bokserske reprezentacije Crne Gore, Petar Marčić, nije uspio da se umiješa u borbu za olimpijsku vizu na prvom svjetskom kvalifikacionom turniru za plasman na Olimpijske igre u Parizu.

On je večeras u italijanskom gradu Busto Arsicio, u drugom kolu kategorije do 80 kilograma, poražen od

Francuza Jojerlana Cesara.

Zvaničnom prvaku Evrope do 22 godine sudije su dale prednost, iako je Marčić tokom cijelog meča bio ravnopravan rival, a u pojedinim trenucima bolji i konkretniji.

Marčić je na startu savladao Sejfija Kebadu iz Etiopije.

Poraženi su ranije i Bojana Gojković, od Esre Jildiz iz Turske, kao i Stefan Savković, koji je izgubio od Belgijanca Muhameda Rašeme.

Seniorsku reprezentaciju sredinom narednog mjeseca očekuje prvenstvo Evrope u Beogradu, kao i završni svjetski kvalifikacijski turnir u Bangkoku, od 23. maja do 3. juna.

