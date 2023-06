Mančester siti novi prvak Evrope

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mančester sitija novi su prvaci Evrope.

Mančester siti je večeras u Istanbulu, u finalnom meču, savladao milanski Inter 1:0.

To je engleskom timu prva titula prvaka Evrope.

Bio je finalista i 2021. godine, kada je Čelzi bio uspješniji.

Odlučujući pogodak postigao je Rodri u 68. minutu.

Inter je treći put izgubio finale Kupa, odnosno Lige evropskih šampiona, nakon 1967. i 1972. godine.

Trofej je osvojio 1964, 1965. i 2010. godine.

