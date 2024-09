Mančester siti i Inter bez golova

Podgorica, (MINA) – Fudbaler Mančester sitija i Intera igrali su večeras 0:0, na startu nove sezone Lige šampiona.

Golova nije bilo ni u duelu Bolonje i Šahtjora 0:0,

dok je Pari Sen Žermen pred svojim navijačima slavio protiv Đirone 1:0.

Borusija iz Dortmunda je kao gost bila ubjedljiva protiv Klub Briža 3:0, dok je Sparta u Pragu, istim rezultatom, porazila Salcburg 3:0.

Ubjedljiv je bio i Seltik, koji je u Glazgovu trijumfovao u duelu sa Slovanom iz Bratislave 5:1.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Juventus – PSV 3:1, Jang Bojs – Aston Vila 0:3, Milan – Liverpul 1:3, Bajern Minhen – Dinamo Zagreb 9:2, Real Madrid – Štutgart 3:1 i Sporting Lisabon – Lil 2:0

Prvo kolo biće kompletirano u četvrtak, kada će rivali biti Crvena zvezda – Benfika, Fejenord – Bajer Leverkuzen, Atalanta – Arsenal, Atletiko Madrid – Lajpcig, Monako – Barselona i Brest – Šturm.

