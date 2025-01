Malović bez četvrtfinala u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate reprezentativac Nikola Malović nije uspio da se plasira u četvrtfinale Premijer lige u Parizu.

Član nikšićkog Onogošta je, u kategoriji do 84 kilograma, nastup u grupi završio kao drugoplasirani, sa dva trijumfa i porazom.

Na startu takmičenja u sedmoj grupi bio je ubjedljiv protiv Letonca Denisa Sadikovsa 7:1, dok je u drugom kolu izgubio od Marokanca Mehdija Sritija 4:2.

Malović je upisao pobjedu i protiv Turguta Hasanova iz Azerbejdžana, ali je morao da se zadovolji drugim mjestom u grupi.

Marokanac, 12. na rang listi, kao prvoplasirani, sa maksimalnim učinkom, izborio je četvrtfinale.

Za trofej sjutra će se boriti Nemanja Mikulić u kategoriji do 75 kilograma protiv Egipćanina Abdalija Abdelaziza.

Do meča za zlato došao je nakon pet pobjeda.

Turnir u Parizu okupio je po 32 najbolja takičara po kategorijama sa svjetske rang liste, koji su raspoređeni u osam grupa.

Pobjednici grupa, nakon tri kola i borbi svako sa svakim, izborili su plasman u nokaut fazu, među osam najboljih.

