Maji Peković prestižna Alberto Madella MEMOS nagrada

Podgorica, (MINA) – Zamjenica generalnog sekretara Crnogorskog olimpijskog komiteta Maja Peković osvojila je prestižnu Alberto Madella MEMOS nagradu, koja se dodjeljuje za najbolji projekat u okviru MEMOS programa, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da se njen projekat pod nazivom Pobjednička formula: Mapiranje održivog finansijskog kursa Crnogorskog olimpijskog komiteta izdvaja kao primjer izvanrednog rada i inovativnih ideja u oblasti sportskog menadžmenta.

“Projekat se bavi analizom finansijske održivosti Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) i predlaže strategije za povećanje finansijske autonomije.

Cilj projekta bio je da istraži načine kako da se diverzifikuju izvori prihoda i smanji zavisnost od jednog izvora finansiranja”, stoji u saopštenju.

Navodi se da su u okviru istraživanja, analizirani finansijski modeli drugih Nacionalnih olimpijskih komiteta (NOK), posebno onih iz razvijenih država (PG3), koji se oslanjaju na širi spektar prihoda, uključujući sponzorstva, prihode od nacionalne lutrije i komercijalne aktivnosti.

Projekat daje preporuke kako da COK poboljša svoje finansijsko upravljanje i ojača dugoročne partnerske odnose.

“Fokus je na stvaranju stabilnih prihoda kroz nove strategije čime bi se obezbijedila dugoročna održivost COK-a i omogućila veća podrška crnogorskim sportistima i sportistkinjama”, saopšteno je iz te asocijacije.

MEMOS (Master of Executive Management of Sport Organizations) je međunarodni program usmjeren na profesionalni razvoj sportskih menadžera iz cijelog svijeta.

Program pruža sveobuhvatno obrazovanje u oblastima upravljanja sportskim organizacijama, finansija, strateškog planiranja i liderstva.

Međunarodni olimpijski komitet i Univerzitet u Otavi su ključni partneri u realizaciji MEMOS programa.

“To partnerstvo obezbjeđuje stručne predavače, akademsku podršku i resurse koji omogućavaju studentima da unaprijede svoje vještine i znanje.

Učešće Univerziteta u Otavi obezbjeđuje visok nivo akademske izvrsnosti i doprinosi globalnom umrežavanju sportskih lidera”, stoji u saopštenju COK-a.

Studenti MEMOS XXVI prezentovali su svoje završne projekte sportskoj zajednici na Međunarodnoj olimpijskoj akademiji u Olimpiji.

Prezentacije su pratili profesori, članovi Olimpijske solidarnosti, bivši MEMOS i sadašnji, predstavnici nacionalnih olimpijskih komiteta i drugih sportskih organizacija, kao i porodica i prijatelji, uživo i online.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS