Madžovski pojačao Lovćen

Podgorica, (MINA) – Reprezentativac Sjeverne Makedonije, Bojan Madžovski, novi je član Lovćena, saopšteno je iz cetinjskog rukometnog kluba.

Doskorašnji član Eurofarm Pelistera iz Bitolja potpisao je ugovor sa Lovćenom na godinu, uz mogućnost produženja na još jednu.

Madžovski igra na poziciji lijevog krila.

Na Cetinje dolazi kao slobodan igrač i za sada je jedini internacionalac u ekipi.

Prije njega u cetinjski klub vratili su se trener Pero Milošević i igrači Mirko Radović, Ivan Perišić, Bogdan Petričević, Luka Vujović i Filip Borozan.

Ugovor su potpisali i Vuk Lakićević, Mihailo Šćekić i Milorad Bakić.

