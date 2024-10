Ludvigsburg ubjedljiv u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti poražene su danas u Podgorici od Ludvigsburga 36:25, u utakmici petog kola Lige šampiona.

To je četvrti poraz podgoričkog tima ove sezone, u kojoj ima i jedan remi.

Budućnost protiv finaliste Lige šampiona prošle sezone nije ponovila izdanje iz duela sa Đerom, nije uspjela da zaustavi brzu tranziciju rivala i već početkom drugog poluvremena ostala bez šansi za bodove.

Povoljnijeg rezultata koštala je slabija igra u napadu, sa dosta tehničkih grešaka i promašenih zicera, neubjedljiva odbrana, sa dosta propusta i primljenih golova.

Ludvigsburg je ozbiljno shvatio gostovanje u Podgorici, do poluvremena stekao je prednost od tri gola (17:14), koju je u 39. minutu povisio na osam (24:16) i ostatak meča lišio rezultatske neizvjesnosti.

Budućnost je odlično otvorila utakmicu i u šestom minutu povela je 5:3.

Njemački predstavnik je izjednačio u desetom minutu (6:6), a potom i preokrenuo na 7:6.

U 20. minutu Ludvigsburg je prvi put došao do tri gola prednosti koje je zadržao do kraja prvog poluvremena.

Najefikasnija u njemačkom timu bila je Marik Tomajer sasedam, dok je gol manje postigla Ksenija Smits.

U podgoričkom timu najbolja je bila Jelena Vukčević sa osam golova, dok je Nina Ramusović postigla četiri gola.

Budućnost će u narednom kolu, 19. oktobra, biti gost Vajpersa u Kristijanštadu.

