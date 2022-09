LŠ rezultati – Pobjede Intera i Sportinga

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Intera pobijedili su večeras u Plzenu češku Viktoriju 2:0, u drugom kolu C grupe Lige evropskih šampiona.

Milanski tim do prvog trijumfa ove sezone došao je golovima Edina Džeka u 20. i Denzela Damfrisa u 70. minutu.

Pobjedu u D grupi upisao je i Sporting, koji je u Lisabonu savladao Totenhem 2:0, golovima u posljednjim trenucima meča.

Sporting au do pobjede vodili Paulinjo u 90. i Artur Gomeš u trećem minutu nadoknade.

Za 21 sat zakazani su ostali večerašnji dueli. Sastaće se:

Grupa A

Liverpul – Ajaks

Grupa B

Bajer Leverkuzen – Atletiko Madrid

Porto – Klub Briž

Grupa C

Bajern Minhen – Barselona

Grupa D

Marsej – Ajntraht (21.00)

Mečevi u grupama E, F, G i H na programu su sjutra.

