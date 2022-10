LŠ rezultati – Pobjede Čelzija i Sevilje

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Čelzija ostvarili su pobjedu i kolo prije kraja takmičenja po grupama obezbijedili plasman u osminu finala Lige šampiona.

Slavila je i Sevilja i ostala u trci za drugo mjesto.

Čelzi je u E grupi, u meču petog kola, savladao Salcburg 2:1 i osigurao nastavak takmičenja.

Do treće pobjede došao je golovima Matea Kovačeića u 23. i Kaja Haverca u 64. minutu.

Jedini pogodak za domaćina postigao je Čukvubike Adamu u 49. minutu.

Prvu pobjedu upisala je Sevilja, koja je pred svojim navijačima, u meču G grupe, savladala Kopenhagen 3:0.

Španski tim do pobjede vodili su Junsuf En-Nesiri u 61, Isko u 88. i Gonzalo Montila u drugom minutu sudijske nadoknade.

Ostali mečevi počeće u 21 sat.

Sastaće se:

Grupa E

Dinamo Zagreb – Milan

Grupa F

Lajpcig – Real

Seltik – Šahtjor

Grupa G

Borusija Dortmund – Mančester siti

Grupa H

Benfika – Juventus

Pari sen Žermen – Makabi.

Mečevi u grupama A, B, C i D na programu su sjutra.

