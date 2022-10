LŠ rezultati – Napoli maksimalan, Atletiku samo bod protiv Briža

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Napolija zadržali su maksimalan učinak i poslije četvrtog kola i obezbijedili plasman u osminu finala Lige šampiona.

Napoli je večeras pred svojim navijačima, u meču A grupe, savladao Ajaks 3:2 i upisao četvrti trijumf.

Italijanski tim do pobjede vodili su Irving Lozano u 4, Đakomo Raspadori u 16, Hviča Kvarachelija u 62. i Viktor Osimen u 90. minutu.

Strijelci za Ajaks, koji je doživio treći poraz, bili su Davi Klasen u 49. i Stiven Bergvajn u 83. minutu.

Među 16 najboljih iz B grupe će Briž, koji je u Madridu igrao sa Atletikom 0:0.

To je belgijskom timu prvi remi, nakon tri startna trijumfa, a u dosadašnjem dijelu takmičenja nije primio gol.

Atletiko je upisao po pobjedu i remi, uz dva poraza.

Ostali mečevi počeće u 21 sat. Sastaće se:

Grupa A

Rendžers – Liverpul

Grupa B

Leverkuzen – Porto

Grupa C

Barselona – Inter

Viktorija Plzen – Bajern

Grupa D

Totenhem – Ajntraht

Sporting – Olimpik Marsej.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

grupa E

Dinamo (Z) – Salcburg 1:1

Milan – Čelsi 0:2

grupa F

Šahtjor – Real 1:1

Seltik – Lajpcig 0:2

grupa G

Kopenhagen – Mančester siti 0:0

Borusija Dortmund – Sevilja 1:1

Grupa H

Makabi Haifa – Juventus 2:0

Pari Sen Žermen – Benfika 1:1

