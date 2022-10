LŠ rezultati – Real i Mančester siti prekinuli seriju pobjeda

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Reala i Mančester sitija prekinuli su seriju pobjeda i osvojili po bod u četvrtom kolu Lige evropskih šampiona.

Real je u Varšavi, u F grupi, igrao sa Šahtjorom 1:1.

Zvanični prvak Evrope do izjednačenja došao je u sudijskoj nadoknadi.

U drugom meču te grupe Lajpcig je u Glazgovu slavio protiv Seltika 2:0.

U G grupi, Mančester siti je u gostima igrao sa Kopenhagenom 0:0 i dva kola prije kraja obezbijedio plasman u osminu finala.

Pobjednika nije bilo ni u drugom meču te grupe, između Borusije i Sevilje, koji su u Dortmundu igrali 1:1.

Makabi je u Haifi, u H grupi, savladao Juventus 2:0 i osvojio prve bodove ove sezone.

U toj grupi Pari Sen Žermen je na Parku prinčeva igrao sa Benfikom 1:1.

Istim rezultatom završen je i duel E grupe, između Dinama i Salcburga u Zagrebu, dok je Čelzi kao gost slavio protiv Milana 2:0.

Utakmice u grupama A, B, C i D na programu su sjutra. Sastaće se:

Grupa A

Napoli – Ajaks (18.45)

Rendžers – Liverpul (21.00)

Grupa B

Atletiko – Klub Briž (18.45)

Leverkuzen – Porto (21.00)

Grupa C

Barselona – Inter (21.00)

Viktorija Plzen – Bajern (21.00)

Grupa D

Totenhem – Ajntraht (21.00)

Sporting – Olimpik Marsej (21.00).

