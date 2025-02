LŠ: Real preokretom do pobjede protiv Mančester sitija, slavili i PSŽ, Borusija i Juventus

Podgorica, (MINA) – Branilac trofeja, madridski Real, preokretom u samom finišu, pobijedio je kao gost ekipu Mančester sitija 3:2, u prvom meču nokaut faze Lige šampiona.

Domaćin je vodio 1:0 i 2:1, ali je Real u sudijskoj nadoknadi došao do preokreta i pobjede.

Mančester siti je poveo golom Erlinga Halanda u 19. minutu.

Izjednačio je Kilijan Mbape u 60, a novo vođstvo domaćinu donio je Haland u 80. minutu.

Samo šest minuta kasnije Brahim Dijas ponovo je izjednačio na 2:2.

Konačan rezultat postavio je Džudi Belingem u drugom minutu sudijske nadoknade.

Juventus je u Torinu, golovima Vinstona Mekenija u 34. i Samjuela Mbangula u 82. minutu, pobijedio

PSV Ajndhoven 2:1.

Jedini pogodak za holandski sastav postavio je Ivan Perišić u 56. minutu.

Ubjedljiv trijumf ostvarila je Borusija, koja je Lisabonu savladala Sporting 3:0.

Prošlogodišnjeg finalistu do pobjede vodili su Serhu Girasi u 60, Paskal Gros u 66. i Karim Adejemi pogotkom u 82. minutu.

Ubjeldjivi u gostima bili su i fudbaleri Pari Sen Žermena, koji su u Gengampu pobijedili ekipu Bresta 3:0.

PSŽ je u duelu francuskih timova slavio golovima Portugalca Vitinje u 21. iz jedanaesterca i Osmana Dembelea u 45. i 66. minutu.

Ostale četiri nokaut faze na programu su sjutra. Sastaće se: Klub Briž – Atalanta, Monako – Benfika, Seltik – Bajern i Fejenord – Milan.

Direktan plasman u osminu finala izborili su Liverpul, Barselona, Atletiko Madrid, Arsenal, Inter, Bajer Leverkuzen, Lil i Aston Vila.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS