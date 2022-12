Lovćen protiv Brskova, Berane rival Budvanskoj rivijeri

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena u četvrtfinalu Kupa Crne Gore igraće protiv Brskova, dok će rival Budvanske rivijere biti Berane, odlučeno je danas žrijebom, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Bolji iz tih duela biće rivali u polufinalu završnog turnira.

Drugi polufinalni par biće poznat nakon duela Budućnost Podgorice i Sutjeske, odnosno Rudara i Komova.

Četvrtfinalni mečevi biće odigrani 11. ili 12. februara.

Domaćin finalnog turnira, koji je tradiciopnalno na programu 20. i 21. maja, biće Bemaks arena.

Žrijebom su određeni i parovi osmine finala u konkurenciji rukometašica.

Voljom žrijeba direktan plasman u četvrtfinale izborila je Zeta.

U ostalim mečevima osmine finala sastaće se: Levalea 2010 – Ulcinj, Budućnost Bemaks II – Rudar i Mornar 7 – Tivat.

