Lođ pobijedio u Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog poražene su večeras u Igalu od poljskog Budovlanija iz Lođa 3:0 (25:22, 27:25 i 25:18), u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu šampiona.

Poljski šampion slavio je nakon sat i 31 minut igre.

Revanš utakmica na programu je 8. oktobra (19.00) u Lođu.

Pobjednik tog dvomeča plasiraće se u grupu D Lige šampiona, u kojoj su već turski Fenerbahče, francuski Neptun Nant i mađarski Vasas Obuda Budimpešta.

Poraženi će evropski put nastaviti u CEV kupu, gdje će se sastati sa ekipom THY Istanbul.

