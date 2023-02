Ljesar objavio spisak za pripreme

Podgorica, (MINA) – Selektor omladinske futsal reprezentacije Crne Gore Sveto Ljesar objavio je danas spisak igrača koji će odraditi pripreme u Tivtu, od 10. do 15. februara. Ljesar je pozvao 15 igrača. Na spisku su golmani Nemanja Krunić, Luka Marković i Amar Muratović i igrači Nikola Mijušković, Milovan Ćetković, Dragan Nikolić, Milun Bajagić, Miloš Roćenović, Luka Gopčević, Enis Barjaktarović, Matija Sužnjević, Mateja Pilastro, Jovan Todorović, David Kalezić i Luka Doknić. Boravak u Tivtu dio je priprema za nastup u glavnoj rundi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Crna Gora će igrati u grupi 2 sa reprezentacijama Ukrajine, Rumunije i Srbije, koja je i domaćin turnira. Utakmice grupe 2 na programu su od 21. do 26. marta. Krajem januara crnogorska selekcija uspješno je zaključila preliminarnu fazu kvalifikacija, osvajanjem prvog mjesta u grupi, u konkurenciji San Marina i Gibraltara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS