Ljesar objavio spisak za glavnu rundu kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Selektor futsal reprezentacije Crne Gore Sveto Ljesar objavio je danas spisak omladinaca za glavnu rundi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Turnir će biti odigran od 26. do 29. marta u Vrnjačkoj Banji, a osim crnogorske i selekcija domaćina, u grupi pet su još Ukrajina i Holandija.

Plasman na Evropsko prvenstvo izboriće prvoplasirana ekipa.

Selektor Sveto Ljesar pozvao je 12 igrača.

Na spisku su golmani Asmir Đečbitrić i Luka Marković i igrači Rajko Međedović, Boško Mandić, Ognjen Vuković, Mladen Vuković, Enis Barjaktarović, Luka Glomazić, Srđan Tadić, Vuk Ćetković, Besart Elezaga i Vasilije Jelić.

Ljesar je kazao da crnogorske omladince očekuje zahtjevan turnir, tokom kojeg će u četiri dana odigrati tri utakmice.

“Rivali su odlične ekipe, tu prije svega mislim na Ukrajinu, koja je uz Portugal i Španiju najbolja ekipa u Evropi u tom uzrastu. Djeluju moćno u svakom pogledu, fizički su besprekorni. Svi njhovi igrači igraju prvoligaški futsal, a nekoliko njih nastupa u španskim klubovima”, rekao je Ljesar.

On smatra da je Ukrajina favorit grupe i da će biti jako teško ugroziti ih.

“Nijesmo imali ni sreće da već u prvom kolu igramo sa Ukrajincima, ali sam siguran da ćemo dati sve od sebe da u svim mečevima odigramo na maksimumu i da se predstavimo u što boljem svjetlu”, rekao je selektor Ljesar.

Crna Gora će u srijedu, u prvom kolu, igrati sa Ukrajinom (19), dan kasnije sastaće se sa Srbijom (16), dok je za 29. mart zakazan duel sa Holandijom (16.00).

