Liga šampiona rezultati – Mančester siti i Inter u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mančester sitija i milanskog Intera plasirali su se u četvrtfinale Lige evropskih šampiona.

Mančester siti je večeras pred svojim navijačima, u revanš utakmice osmine finala, savladao Lajpcig 7:0.

Prvi duel u Lajpcigu završen je neriješeno 1:1.

Mančester siti je do pobjede vodio Erling Haland sa pet pogodaka.

U strijelce upisali su se i Ilkaj Gindogan i Kevin de Brujne.

Haland je postao tek treći igrač koji je u jednom meču Lige šampiona postigao pet golova.

Prije njega to je uspjelo Lionelu Mesiju i Brazilac Luiz Adrijano u dresu Šahtjora.

Duel Porta i Intera završen je 0:0, a četvrtfinalistu odlučio je prvi duel u kojem je milanski tim pred svojim navijačima slavio 1:0.

Posljednja dva učesnika četvrtfinala biće poznata sjutra nakon duela Reala i Liverpula (5:2), odnosno Napolija i Frankfurta (2:0).

Plasman među osam najboljih prošlog utorka izborili su Čelzi i Benfika, a dan kasnije Bajern i Milan.

