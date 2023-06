Liga šampiona – Magdeburg i Kielce u finalu

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Magdeburga i Kielcea igraće u finalu završnog turnira Lige šampiona.

Magdeburg je večeras u Kelnu, u polufinalnom meču, poslije boljeg izvođenja sedmeraca pobijedio Barselonu 40:39 (16:18).

Magdeburg su do pobjede vodili Kej Smits sa 12 i Nielsen Damgard sa osam golova.

Kod Barselone bolji od ostalih bili su Timoti NGusen sa devet i Abelo Gomes sa osam pogodaka.

Kielce je nastup u finalu izborio pobjedom protiv Pari sen Žermena 25:24 (16:14).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Aleks Dušebajev sa šest, Artsem Karalek je postigao pet, a gol manje Arkadijuš Morito.

U ekipi iz Pariza najbolji je bio Luk Steins sa šest, dok su Dainis Kristopans i Elohim Prandi postigli po četiri gola.

Finale je na programu sjutra u 18 sati.

