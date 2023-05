Lejkersi i Majami u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Los Anđeles Lejkersa i Majamija plasirali su se u konferencijsko finale plej-ofa NBA lige.

Lejkersi su u Los Anđelesu, u šestom meču polufinala Zapadne konferencije, savladali 122:101 i sa 4:2 u seriji izbacili zvanične šampione.

Najefikasniji je bio Lebron Džejms sa 30 poena i po devet skokova i asistencija.

Istakao se i Ostin Rivs sa 23, dok je Entoni Dejvis meč završio sa 17 poena i 20 skokova.

U poraženom sastavu bolji od ostalih bio je Stef Kari sa 32 poena, uz šest skokova i pet asistencija.

U Istočnoj konferenciji Majami je u šestom meču savladao Njujork 96:92 i sa 4:2 u seriji izborio finale.

Majami se treći put u posljednje četiri godine plasirao u finale Istoka.

Najefikasniji je bio Batler sa 24, Bem Adebajo je meč završio sa 23, a Maks Štrus sa 14 poena.

U ekipi Njujorka najefikasniji je bio Džejlen Branson sa 41 poenom.

Rival Majamija u finalu biće bolji iz majstorice između Bostona i Filadelfije.

