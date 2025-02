Lejkersi bolji od Golden Stejta

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobijedili su Golden Stejt 120:112 u NBA ligi, u jutros odigranom meču NBA lige.

Lejkerse je do četvrtog uzastopnog trijumfa vodio Lebron Džejms sa 42 poena, 17 skokova i osam asistencija.

U poraženom sastavu najbolji je bio Stef Kari sa 37 poena.

Slovenac Luka Dončić još se nije oporvio od povrede i čeka se njegov debi u dresu tima iz Los Anđelesa.

Denver je savladao Orlando 112:90, a Nikola Jokić svoj tim do pobjede vodio je sa 28 poena, 12 asistencija i deset skokova.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Boston – Dalas 120:127,

Minesota – Hjuston 127:114, Portland – Sakramento 108:102 i Los Anđeles Klipersi – Indijana 112:119.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS