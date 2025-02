LE: Remi Porta i Rome

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Porta i Rome igrali su večeras na stadionu Dragao neriješeno 1:1, u prvom meču nokaut faze Lige Evrope.

Fenerbahče je u Istanbulu pobijedio Anderleht 3:0, dok je AZ Alkmar bio ubjedljiv protiv Galatasaraja 4:1.

Na ostalim večerašnjim duelima postignuti su sljedeći rezultati:

Ferencvaroš – Viktorija Plzenj 1:0, Union Sen Žiloa – Ajaks 0:2, PAOK – FCSB 1:2, Tvente – Bodo Glimt 2:1 i Midtjilend – Real Sosijedad 1:2.

Revanš utakmice na programu su narednog četvrtka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS