Lazović najbolji crnogorski vaterpolista

Podgorica, (MINA) – Dejan Lazović najbolji je crnogorski vaterpolista u 2022. godinu, u izboru Vaterpolo plivačkog saveza.

Lazović je ove godine bio dio tima na svjetskom i evropskom prvenstvu, gdje je proglašavan za igrača utakmice.

Sa Marsejom je osvojio prvenstvo Francuske, a učestvovao je i na finalnom turniru Lige šampiona.

Po mnogima jedan je od najboljih golmana u svijetu

Lazović zbog klupskih obaveza nije mogao da prisustvuje svečanosti, a priznanje je u njegovo ime primio otac Zoran.

“Čini mi zadovoljstvo da u Dejanovo ime primim laskavo priznanje. Siguran sam da će mu ono dati još više podstreka da nastavi i bude na vrhuncu, da pomogne vaterpolo reprezentaciji i crnogorskom vaterpolu”, kazao je Zoran Lazović.

Najbolji mladi vaterpolista je Vasilije Radović.

Radović, iako ima samo 19 godina, standardni je član seniorske ekipe.

Bio je dio tima koji je ovu godinu otvorio utakmicama sa Mađarskom, nastupio je na Evropskom dijelu Svjetske lige u Podgorici, završnom turniru Svjetske lige u Strazburu, Svjetskom prvenstvu u Budimpešti, Evropskom prvenstvu u Splitu.

Reprezentativnu godinu zaokružio je nastupom za U19 selekciju na Evropskom prvenstvu u Podgorici.

Sa ekipom Jadrana ove godine je osvojio titulu prvaka države.

Najbolja plivačica je Jovana Kuljača.

Ove godine nastupila je na seniorskom prvenstvu Evrope u Rimu i Svjetskom prvenstvu za seniore u Budimpešti.

Na međunarodnim turnirima osvojila je četiri pehara za najbolju plivačicu.

Na oba državna prvenstva i na Montenegro openu proglašenja je za najbolju plivačicu.

Državna je prvakinja u disciplinama 50, 100, 200 kraul 50, 100 leđno, 50 delfin i 200 mješovito.

Kuljača je kandidat za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine.

Najbolji plivač je Ado Gargović, koji je u godini na izmaku nastupio na seniorskom prvenstvu Evrope u Rimu i na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti.

U ovoj godini je postavio nove državne rekorde u disciplinama 100,200 i 400 mješovito i 50 leđno u kojima je i apsolutni prvak države, kao i na 100 i 200 kraul, 100 leđno.

Gargović je kandidat za predstojeće Olimpijske igre u Parizu 2024. godine.

Vaterpolo i plivački savez Crne Gore ove godine dodjeljuje i posebno priznanje Mirku Vičeviću povodom prijema u Kuću slavnih vodenih sportova.

Vičević je bio olimpijski šampion sa Jugoslavijom u Seulu 1988, ima dvije titule prvaka svijeta 1986. i 1991, kao i prvaka Evrope 1991.

Bio je prvak Jugoslavije sa Primorcem i splitskim Jadranom, a sa Savonom i Brešom najbolji u Italiji.

Sa Brešom je tri puta osvajao Len CUP, a to tkamičenju je osvojio kao trener vaterpolo akademije Cattaro.

Bio je i prvak Evrope sa juniorskom crnogorskom selekcijom na Malti 2013. godine.

Predsjednik Vaterpolo plivačkog saveza Đuro Marić kazao je da je godina na izmaku bila finansijski i organizaciono izuzetno zahtjevna.

On je podsjetio da su crnogorske selekcije učestvovale na šest velikih takmičenja, kao i da su seniori i pored smjene generacija ostali u svjetskom vrhu.

“Pokazala je mlada ekipa može da se nosi sa svjetskim i evropskim šampionima i da njihovo vrijeme tek dolazi. Uz naporan i veliki rad koji predstoji u narednom godini, vjerujem da ćemo ispuniti glavni cilj, plasman na Olimpijske igre u Parizu”, rekao je Marić.

On je naglasio da su kroz dva velika takmičenja pokazali da i kao domaćini mogu organizaciono da odgovore na najbolji mogući način.

“Da smo bili dobri domaćini dobili smo potvrdu i ovih dana – Svjetska federacija nas je odredila za domaćina turnira Svjetskog kupa za seniore. Podgorica će biti domaćin i šampionata Evrope za mlade”, kazao je Marić.

On je istakao da su ponosni i na plivače koji su nastupali na EP i SP, oborili nekoliko crnogorskih rekorda.

“Sigurni smo da će i sljedeće godine nastaviti u istom ritmu”, rekao je Marić.

On očekuje da će 2023. godina biti naporna i izazovna, posebno u finansijskom smislu.

