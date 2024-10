Laslo Saz novi rekorder staze u Podima

Podgorica, (MINA) – Mađarski automobilista Laslo Saz pobijedio je na Međunarodnoj brdskoj auto trci “Podi Meridianbet 2024”, sa novim rekordom staze.

Saz, koji vozi formulu Rejnard za klub Dubrovnik rejsing, nakon što je u prvoj vožnji nedjeljnog programa bio znatno sporiji od glavnog rivala Tihomira Aćimića, u drugoj je oborio rekord staze, sa vremenom 1:55.138.

Trka u Podima šesta je trka šampionata Crne Gore na brdskim stazama, koja se bodovala i za Kup Herceg Novog.

Tihomir Aćimić je u prvoj vožnji bio sporiji, ali u drugoj je postavio rekord, koji je potom oborio Saz.

Takmičenje 43 sportska vozača iz deset crnogorskih klubova i gostiju iz regiona bilo je veoma zanimljivo, a veteran iz Podgorice Tihomir Aćimić bio je najbrži na subotnjem treningu.

Novi rekorder Saz je, uz pobjednički pehar, dobio i novcanu nagradu od četiri hiljade EUR.

“U početku plašio sam se kise, ali vrijeme nas je poslužilo. Zadovoljan sam svojom vožnjom i činjenicom da sam postavio novi rekord staze. Zahvaljujem organizatorima,” kazao je 55-godisnji Saz.

Rekorde u svojim klasama postavili su još Kotorani Vasilije i Milan Jakšic i Backo Vujović, koji je predvodio pljevaljski AP Soort do novog ekipnog trijumfa.

Drugo mjesto u konkurenciji klubova osvojili su vozači Crmnice, a treće predstavnici domaćeg kluba Podi.

Trku na stazi Podi-Kameno otvorio je predsjednik Auto i karting saveza Crne Gore Dragan Milić.

Organizacija takmičenja bila je veoma dobra, a sve je proteklo bez incidenata.

Šampionat Crne Gore na brdskim stazama biće završen idućeg vikenda trkom u Dubrovniku.

