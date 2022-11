Lalošević ugostio Mirka Vičevića

Podgorica, (MINA) – Prijem u Kuću slavnih vrhunac je karijere svakog sportiste, a proslavljeni vaterpolista Mirko Vičević je svoj san ostvario, kazao je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

On je danas priredio prijem za Vičevića, proslavljenog vaterpolistu, odnedavno i člana Kuće slavnih.

Vičević u karijeri imao olimpijsko zlato, a bio je i dvije titule svjetskog prvaka.

Lalošević je kazao da mu je bila izuzetna čast da ugosti sjajnog sportistu i reprezenta Jugoslavije i Crne Gore u vaterpolu i da mu čestita na onom što predstavlja vrhunac karijere i san svakog sportiste – ulazak u Kuću slavnih.

“Vičević je svojim izvanrednim svjetskim uspjesima dostigao taj san i ovim putem mu u ime Ministarstva sporta i mladih čestitam na tome. On će svojim vrhunskim sportskim rezultatima ostati upisan zlatnim slovima u svjetskim vaterpolo razmjerama, što će buduće generacije pamtiti kao vrhunsko dostignuće”, kazao je Lalošević.

Vičević se zahvalio na prijemu ministru Laloševiću i predsjedniku Crnogorskog olimpijskog komieteta Dušanu Simonoviću, navodeći da mu je zadovoljstvo što su te dvije institucije prepoznale taj veliki uspjeh.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS