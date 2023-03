Lalošević ugostio ambasadora Ukrajine

Podgorica, (MINA) – Sport je oblast koja spaja ljude i širi vidike i na tom polju Ministarstvo sporta i mladih otvoreno je za produbljivanje saradnje Crne Gore i Ukrajine, kazao je ministar Vasilije Lalošević.

On je ugostio je danas ambasadora Ukrajine, Olega Gerasimenka.

“Kontinuirana solidarnost Crne Gore sa narodom Ukrajine i blagonaklon i prijateljski odnos koji državni organi naše zemlje imaju ka navedenoj državi, će ostati neupitni, a resor na čijem sam čelu stoji na raspolaganju ukrajinskim sportistima i mladima”, rekao je Lalošević.

On je upoznao ambasadora Gerasimenka sa nekim aktivnostima Ministarstva.

“Kada je u pitanju sektor mladih, ne samo sporta, postoji mogućnost saradnje u vidu razmjene, koja bi podrazumijevala da predstavnici mladih iz Ukrajine borave u Crnoj Gori”, rekao je Lalošević.

Ambasador Gerasimenko zahvalio se ministru Laloševiću, ne samo na prijemu, već i na toplim riječima upućenim narodu Ukrajine.

“Želim da se zahvalim, kako Vama ministre, tako i narodu Crne Gore, na podršci i solidarnosti u ovim teškim vremenima za moju državu. Humanitarna, vojno-tehnička i finansijska pomoć Vlade Crne Gore narodu Ukrajine, nikada neće biti zaboravljena”, rekao je Gerasimenko.

On je naglasio da naročito cijeni dva dokumenta, koja su potpisali predsjednik Vlade Crne Gore, Dritan Abazović i predsjednik Volodimir Zelenski.

Gerasimenko je naglasio da ga raduju uspjesi crnogorskih sportista i njihovi sjajni rezultati.

Sagovornici su nagovijestili konkretan rad na polju mladih i sporta.

Sastanku su prisustvovali i načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju u Ministarstvu sporta i mladih, Miloš Lalević i službenici u tom resoru ministarstvu, Milica Adžić i Branko Stešević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS