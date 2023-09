Lalošević najavio pomoć Kući sporta i Gimnaziji u Tuzima

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih za izgradnju sportskog terena Gimnazije 25. maj u Tuzima izdvojilo je 28 hiljada EUR, kazao je ministar Vasilije Lalošević.

On je, tokom obilaska terena i razgovora sa direktorom Gimnazije Seadom Ljuljanajem, najavio i pomoć za opremanje školske sportske sale sportskim mobilijarom.

Lalošević je kazao da je teren predviđen za mali fudbal, rukomet i košarku i da će biti na korist svim mladim ljudima u Tuzima.

Posjeta Laloševića je inicirana i pozivom trenera Tekvondo kluba Besa Nikole Gegaja i predsjednika Ljuba Gojčaja.

Gegaj je idejni tvorac Kuće sporta u toj opštini, koja bi bila centralno mjesto tekvondo sporta, ali i ostalih sportova u Malesiji i iz čitave Crne Gore.

Ministar Lalošević pohvalio je objekat planiran za buduću Kuću sporta, navodeći da je Tekvondo klub Besa ponos ne samo Tuzi, već i Crne Gore.

“Vi ste već napravili šampione. To su Anđela i Andreja Berišaj i drugi takmičari iz Malesije. Ne sumnjam da ćemo se i u Parizu ponositi i vidjeti jednu od sestara na Olimpijskim igrama. Kada pogledam vasu trofejnu salu, vidim da smo na pravom putu”, kazao je ministar Lalošević.

On je dodao da će Kuća sporta biti repezentativna, a naša saradnja sa Opštinom Tuzi i odgovornom dijasporom dovešće taj projekat do kraja.

“Ministarstvo će za ovaj infrastrukturni objekat izdvojiti, prema sadašnjim planovima, 40 hiljada EUR. To je još jedan u nizu projekata podrške Ministarstva sportskoj infrastrukturi u oko 20 gradova u Crnoj Gori”, rekao je Lalošević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS