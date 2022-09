Lalošević i Cikotić posjetili Tuzi

Podgorica, (MINA) – Nedjelja evropskog sporta i otvaranje Centra za mlade bile su teme sastanka ministra sporta i mladih Vasilija Laloševića i državne sekretarke Amine Cikotić sa predsjednikom opštine Tuzi Nikom Đeljošajem, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Delegacija ministarstva sporta posjetila je i prostor u kojem će biti smješten omladinski centar u Tuzima, a sa Đeljošajem razgovarano je i oko izgradnje sportskog terena u dvorištu Mješovite srednje škole 25. maj.

“Tokom susreta razgovarali su o konkretnim projektima, koje će zajedno realizovati”, saopšteno je iz Ministarstva.

Sastanku su prisustvovale i sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Marina Ujkaj, kao i šefica kabineta, Drita Rukaj.

