Lalošević čestitao odbojkašima plasman na EP

Podgorica, (MINA) – 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐢 𝐦𝐥𝐚𝐝𝐢𝐡, 𝐕𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐣𝐞 𝐋𝐚𝐥𝐨š𝐞𝐯𝐢ć, č𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐚𝐨 𝐣𝐞 𝐜𝐫𝐧𝐨𝐠𝐨𝐫𝐬𝐤𝐢𝐦 𝐨𝐝𝐛𝐨𝐣𝐤𝐚š𝐢𝐦𝐚 𝐭𝐫𝐞ći uzastopni 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐦𝐚𝐧 na Evropsko prvenstvo.

On je kazao da su odbojkaši ponovo dokazali da Crnoj Gori pripada mjesto među najboljima u Evropi.

“Talenat koji posjeduju pokazali su na kvalifikacijama za prvenstvo, a uvjeren sam da će njihov pravi sjaj pokazati tek u samom takmičenju. Bravo, vaša država je ponosna na vas. Hvala vam na značajnim koracima koje pravite za Crnu Goru i njen sport. Srećno!”, poručio je ministar Lalošević.

