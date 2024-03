Kurjaci najbolji i u Herceg Novom, Žarkoviću spektakularni derbi singla sa Jovanovićem

Podgorica, (MINA) – Podgorička ekipa Kurjaci obilježila je i drugi zimski turnir Crnogorske tekbol lige u Herceg Novom.

Kurjaci, u sastavu Marko Žarković i Andrija Jovanović, savladali su danas u finalnom meču Stegerz 2:0, po setovima 12:5 i 12:5.

“Odličan turnir za našu ekipu i još jedna potvrda da se rad i trud uvijek isplate. Nastavljamo još jače da treniramo i nadamo se novim pobjedama”, kazao je Žarković.

Za Stegerz su u Igalu igrali Veljko Ljumović i Matija Bojović.

Do finala Žarković i Jovanović eliminisali su Tivat Adriatic, tim koji čine Ukrajinci Ivan Grom i Stas Levitski, u dva seta 12:3, 12:6, dok su “Stegerz” eliminisali drugog nosioca, ekipu bjelopoljskog Borca, koju čine Semir Fetić i Dino Hasanović u četvrtfinalu, u spektakularnom meču 12:9, 12:10, a potom u polufinalu domaći tim “Bijele” (Svetozar i Petar Gardašević), 12:11, 12:5.

Kurjaci su obilježili i singl konkurenciju, ponovo su se za trijumf borili Marko Žarković i Andrija Jovanović.

U meču koji je donio čak 56 poena, bilo je 28:28 ukupno, a na kraju je slavio Žarković 2:1 (12:8, 4:12, 12:8).

Sjajan turnir imali su Veljko Ljumović i Ivan Grom, koji su u dva seta poraženi u polufinalnim mečevima.

Učestvovalo je 12 muških parova i 14 mješovitih, a čak četiri ekipe predstavljale su FK Igalo.

Zimska turneja biće završena u Bijelom Polju, koje će biti domaćin turnira 27. aprila.

