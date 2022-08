Kup šampiona 10. septembra

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni međunarodni karate turnir, Kup šampiona, biće održan 10. septembra u dvorani Morača i okupiće više od hiljadu takmičara, najavio je organizator, podgorički karate klub Omladinac.

Navodi se da je do danas potvrđen dolazak, osim crnogorskih, klubova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Albanije, Mađarske, Bugarske, Grčke i Kosova.

Najavljeno je i učešće osvajača medalja sa najvećih svjetskih i evropskih takmičenja.

Turnir će okupiti karatiste u svim starosnim kategorijama, u borbama i katama, pojedinačno i ekipno, a takmičenje će biti održano na sedam tatamija.

Trofejni trener Žarko Raković kazao je da je Kup šampiona još jedan uspješan projekat karate kluba Omladinac.

“Ono što nas izdvaja od drugih u regionu je što na naš turnir dolazi veliki broj inostranih vrhunskih boraca i šampona sa velikim brojem evropskih i svjetskih medalja, kao i sudija sa svjetskom i evropskom licencom. Želimo da šampionima koji dolaze iz Crne Gore i sa Balkana na nas turnir omogućimo najbolje uslove za nadmetanje”, kazao je Raković agenciji MINA.

On je istakao da će organizator novčano nagraditi najuspjesnije klubove.

“I po tome smo jedinstveni u regionu i želimo da motivišemo što više takmičara i klubova da učestvuje. Očekujemo više od 1.000 učesnika iz Crne Gore i okruženja. Ulaz će biti slobodan i apelujem na ljubitelje karatea da dođu u dvoranu Morača i podrže crnogorske takmičare”, kazao je Raković.

Kup šampiona je peti turnir koji Omladinac organizuje, nakon što je prvi put bio domaćin 2008. povodom 35 godina postojanja kluba.

Najbolje karatiste regiona ugostio je i deset godina kasnije, povodom jubileja – 45 godina postojanja, kao i 2019. i 2021. godine.

Pomoćnik sekretara u Sekretarijatu za kulturu i sport Miloš Antić kazao je da je Glavnom gradu apsolutno zadovoljstvo što će imati priliku da bude pokrovitelj sada već tradicionalne manifestacije.

“Znamo svi koliko su nam borilački sportovi, a ispred svih baš karate, donosili radosti u prošlosti i siguran sam da ćemo na ovom Kupu šampiona imati priliku da vidimo na djelu neke buduće šampione. Znam da će KK Omladinac uraditi sve da organizaciono budemo na vrhunskom nivou, a siguran sam da će se gosti u Podgorici osjećati prijatno i da će iz našeg glavnog grada ponijeti lijepe utiske”, rekao je Antić.

Najavljeno je da će klub pobjednik dobiti novčanu nagradu od 500, drugoplasiranom će pripasti 300, a trećeplasiranom klubu 200 EUR.

Organizator je saopštio da će karatisti Omladinca nastupiti u svim uzrasnim kategorijama, u borbama i katama, ali da se njihov rezultat, kao domaćinu, neće bodovati za rang listu.

Takmičenje će početi u deset, dok je svečano otvaranje predviđeno za 13 sati.

