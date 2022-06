Kuljača i Gargović u kvalifikacijama završili nastup na SP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski plivači Jovana Kuljača i Ado Gargović u kvalifikacijama završili su nastup na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti.

Kuljača je u kvalifikacijama trke na 50 metara leđno ostvarila vrijeme 32,74 sekundi.

Njeno najbolje vrijeme u toj disciplini je 32,08 sekundi.

Ona će 24. juna plivati u kvalifikacijama na 50 slobodnim stilom.

Gargović je kvalifikacije na 100 metara slobodnim stilom završio u vremenu 53.82.

Njegovo najbolje vrijeme je 53,46 sekundi.

On je na startu takmičenja, u kvalifikacijama na 200 metara slobodnim stilom, zabilježio vrijeme od minut, 57 sekundi i 74 sekundi.

Njegov najbolji rezultat u toj trci i ujedno državni rekord minut i 56 sekundi.

