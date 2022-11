KSCG i FIBA pokrenuli projekat promocije ženske košarke

Podgorica, (MINA) – Cilj projekta Njen svijet, njena pravila /Her world, her rules/ je promocija ženske košarke u osnovnim školama i da se djevojčice uzrasta od šest do 14 godina zainteresuju za taj sport, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Navodi se da će projekat biti realizovan uz podršku Svjetske košarkaške asocijacije (FIBA).

Saopšteno je da je projektom predviđeno da se djevojčice prvenstveno priključe školskim sekcijama, a kasnije i klubovima.

Koordinatorka projekta Mirjana Sekulić kazala je da je crnogorskom savezu čast što učestvuje u projektu koji je prepoznatom u Svjetskoj košarkaškoj asocijaciji i koji ističe značaj ženske košarke u Crnoj Gori.

“Želimo da djevojčice motivišemo kako bi prepoznale ljepotu sporta i uvidjele mogućnosti koje im košarka može pružiti i pomoći u razvoju ličnosti,” kazala je Sekulić.

Ona u realizaciji projekta sarađuje sa amasadorkom poduhvata Milkom Bjelicom.

Najavljeno je da će u narednom periodu FIBA/KSCG karavan posjetiti brojne osnovne škole u Crnoj Gori.

