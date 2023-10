Krivokapiću trofej u Piteštiju, Bašanović bronzani

Podgorica, (MINA) – Član podgoričkog stonoteniskog kluba osoba sa invaliditetom Luča, Đuro Krivokapić, osvojio je prvo mjesto, dok je Dejan Bašanović bio trećeplasirani na tradicionalnom međunarodnom turniru u rumunskom Piteštiju.

Krivokapić je trijumfovao u kategoriji šest, sa pet pobjeda i maksimalnim učinkom.

Bašanović je bio bronzani kategoriji S10.

U klasi sedam, Pjetro Paljušević je takmičenje završio kao trećeplasirani u grupi, sa pobjedom i dva poraza.

Isti učinak imala je Samra Kojić, u spojenim kategorijama 3-5 (osobe u kolicima), dok je Milijana Ćirković u spojenim kategorijama 6-10 bila peta, sa tri pobjede i četiri poraza.

Tradicionalni turnir u Piteštiju okupio je 47 takmičara iz Bugarske, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Srbije i Crne Gore.

Organizator turnira bio je Paraolimpijski komitet Rumunije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS