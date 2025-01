Kraft pobijedio u Inzbruku i preuzeo vođstvo

Podgorica, (MINA) – Austrijanac Štefan Kraft pobijedio je u Inzbruku i preuzeo vođstvo nakon tri takmičenja novogodišnje turneje Četiri skakaonice.

Kraft, koji je bio i u njemačkom Obersdorfu, do 45. pobjede u Svjetskom kupu došao je skokovima od 131,5 i 132,5 metara, za koje je dobio 273,3 boda.

Austrijsko pobjendičko postolje kompletirali su Jan Erl (134 i 132) i Danijel Čofenig (132,5 i 127,5).

Na četvrtom mjestu završio je Švajcarac Gregor Dešvanden (126 i 129), peti je bio Poljak Pavel Vasek (129 i 129,5), a šesti Norvežanin Johan Andre Forfang (130 i 122).

Najbolji Slovenac bio je Domen Prevc na devetom mjestu (129 i 123,5).

U generalnom plasmanu turneje Kraft je vodeći sa 887,1 poen.

Erl je drugi sa 886,5, a treći Čofenig sa 622,5 poena.

Čofenig zauzima čelnu poziciju u generalnom plasmanu Svjetskog kupa sa 856 bodova.

Erl je drugi sa 836, a treći Pius Paške sa 826 bodova.

Posljednje takmičenje tradicionalne novogodišnje turneje biće održano 6. januara u Bišofshofenu.

