Kovinić zbog povrede predala meč

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić zbog povrede predala je meč prvog kola Rolan Garosa češkoj teniserki Lindi Noskovoj.

Čehinja je prvi set dobila 6:3, dok je u drugom vodila 2:1, u trenutku kada je odlučila odlučila da se povuče.

Prethodno je na startu drugog seta zatražila medicinski tajm aut.

Kovinić je prošle godine igrala treće kolo pariskog Grend slema.

Eliminacijom u prvom kolu izgubiće 120 poena za WTA listu.

Čehinja je juniorska šampionka Rolan Garosa 2021. godine, a trenutno je 48. teniserka svijeta.

U drugom kolu očekuje je Elena Ribakina iz Kazahstana.

