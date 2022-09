Kovinić u četvrtfinalu turnira u Parmi

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Parmi.

Kovinić je u drugom kolu pobijedila četvrtog nosioca, Amerikanku Sloun Stivens 2:1, po setovima 7:5, 2:6 i 7:5.

Do pobjede i plasmana među osam najboljih došla je nakon dva sata i 37 minuta igre.

Kovinić je juče na startu turnira eliminisala francusku teniserku Osean Dodan 2:1 (6:1, 3:6 i 6:4).

Protivnica u četvrtfinalu biće joj bolja iz duela Italijanki Džasmin Paolini i Elizabete Koćareto.

Turnir u Parmi igra se za nagrdni fond od 203 hiljade EUR.

