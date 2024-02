Košarkaški savez pokreće projekat Bambi basket

Podgorica, (MINA) – Projekat Bambi basket, namijenjen djevojčicama i dječacima uzrasta od šest do devet godina, biće promovisan naredna tri mjeseca u sve tri regije, a od naredne sezone biće takmičarskog karaktera, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Navodi se da je planirano da, nakon finalnih turnira u mini basketu za 2012. i 2013. godište, bude organizovan prvi Festival košarke.

Saopšteno je da će to biti prilika da se projekat iz FIBA Foundation – Baskteball for good, na najljepši način predstavi javnosti.

Koordinatorka projekta, Maja Milutinović, kazala je su aktivirane sve školice košarke u Crnoj Gori, kako bi što više mališana učestvovalo.

“Imamo posebne ideje, da u tim utakmicama aktviramo klince uzrasta 10 godina, koji bi imali ulogu da sude, budu u ulozi voditelja, a sve u cilju da što više djece bude uključeno na direktan ili indirektan način. Iako je ovo nešto novo i predstavlja veliki novitet za najmlađe vjerujem da će brzo izazvati izuzetno pozitivne reakcije”, rekla je Milutinović.

