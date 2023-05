Košarkašice poražene na Zlatiboru od Srbije

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je na startu priprema za Eurobasket.

Crnogorske košarkašice poražene su na Zlatiboru, u pripremnom meču, od Srbije 79:64 (21:15, 21:14, 25:14 i 12:21).

Srbija je bila konstantno u prednosti, prvenstveno zahvaljujući velikom broju poena iz reketa i kontroli skoka.

Domaćin je imao šest poena viška nakon prve četvrtine, a u drugoj stekao je dvocifrenu prednost.

Na polovini meča bilo je 42:29, dok je posljednji dio počeo sa 24 poena razlike.

U crnogorskoj selekciji Božica Mujović je bila najefikasnija sa 11, dok je poen manje ubacila Nataša Mek.

Isti rivali igraće i sjutra u 12 sati i 30 minuta.

