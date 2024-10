Košarkašice Budućost Bemaksa sjutra dočekuju Trešnjevku

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Podgorici protiv Trešnjevke u trećem kolu WABA lige.

Budućnost je na startu regionalnog takmičenja savladala Partizan u Beogradu (78:61), dok je u drugom kolu bila slobodna.

Trener Petar Stojanović kazao je da su slobodnu sedmicu iskoristili da pojačaju intezite treninga i popravimo neke stvari koje nijesu bile dobre protiv Partizana.

“Vjerujem da smo spremni i da ćemo sa mnogo želje ući u meč, gdje želimo da dođemo do nove pobjede – kazao je Petar Stojanović, trener Budućnost Bemaxa.

Trešnjevka se nakon dužeg vremena vratila u takmičenje, a na startu nove sezone pokazala je da ima kvalitet i da će sigurno biti osvježenje lige.

Vicešampion Hrvatske poražen je u neizvjesnoj završnici u Staroj Zagori od ekipe Beroe (81:71), dok je u drugom deklasirao Partizan 85:56.

Govoreći o rivalu novi trener podgoričkog sastava, kazao je da je Trešnjevka mlada i talentovana ekipa.

“Vidi se da imaju sistem i jasnu ideju, a njihovu okosnicu tima činje talentovane igračice koje su spremne da igraju na više pozicija istovremeno, tako da će naš zadatak biti da zaustavimo njihove glavne adute. Moramo biti fokusirani svih 40 minuta i da držimo tempo i intezitet igre, kako bi Trešnjevku spriječili da neke ideje sprovede u djelo. Očekujem dobar i zanimljiv meč”, rekao je Stojanović.

Utakmica u Bemaks areni počeće u 18 sati, a ulaz u dvoranu je slobodan.

