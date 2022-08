Košarkašice Budućnost Bemaksa počele pripreme

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa okupile su se danas u Podgorici i počele pripreme za novu sezonu, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Budućnost Bemaks tokom pauze napustila je Mina Đorđević, koja je pojačala vicešampiona Evrope, ekipu Fenerbahčea, dok je Violeta Lazarević odlučila da završi karijeru.

Dres crnogorskog prvaka zadužila je Višnja Stefanović iz Art Basketa, a timu su priključene i tri mlađe igračice.

Trener Vladan Radović kazao je da je njegov tim imao drugačije ljeto nego inače.

“Nakon završene klupske sezone posvetili smo se treninzima, spremajući se za B prvenstvo Evrope, zatim imali obaveze na tom šampionatu i nakon lijepih rezultata kako na klupskom, tako i na reprezentativnom nivou, sada smo opet tu da krenemo sa radom za ono što slijedi. Svjesni smo da ne smiju da nas uljuljkaju ti lijepi rezultati, oni su svakako dodatni motiv, ali smo svjesni da nas čeka sada i dodatna obaveza, jer smo posebno skrenuli pažnju na sebe”, rekao je Radović.

On je, govoreći o ambicijama za narednu sezonu, kazao da žele da potvrde primat na domaćoj sceni, navodeći da se raduje što će imati više utakmica i jačih rivala.

“Naravno što se tiče WABA lige Budućnost Bemax uvijek ima velike ciljeve, a iskreno se nadam da ćemo nastaviti sa projektom da ove mlađe đevojke dodatno napreduju i da se razvijaju. Nijesmo mnogo mijenjali tim, ali smo mlađi, stigla je Višnja Stefanović, koja je baš kao i Mina Đorđević željna da se dodatno razvija i napreduje kako bi napravila dodatni iskorak za budućnost. Tu su i tri mlađe igračice koje će sa nama trenirati”, rekao je Radović.

Prema njegovim riječima, za sredinu septembra predviđene su pripremne utakmice.

“Zakazali smo već nekoliko provjera. Imaćemo kao i prethodnih godina turneju po Srbiji, gdje ćemo imati šest provjera, a osim toga iskoristićemo priliku da odigramo još jednu ili dvije utakmice, a sve u cilju da što spremnije dočekamo početak nove sezone”, rekao je Radović.

Budućnost Bemax novu sezonu otvara 12. oktobra, kada se sastaje protiv Duge.

U grupi A, gdje su “plave” i Duga, su još Montana, Zagreb, Banovići i Plej-of.

Grupu B čine Celje, Orlovi, Vojvodina, Lavovi i Nikšić.

