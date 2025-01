Košarkaši Podgorice sjutra protiv Zlatibora

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice Bemaks igraće sjutra pred svojim navijačima protiv Zlatibora na startu Top 8 faze NLB ABA druge lige.

Podgorica je priliku da bude među osam najboljih timova drugog po kvalitetu regionalnog takmičenja dobila nakon što se Džoker zbog finansijskih problema povukao iz takmičenja.

Timovi su u drugoj fazi takmičenja raspoređeni u dvije grupe.

Podgorica Bemax igraće u grupi E sa Heliosom, Bosnom i Zlatiborom, dok će F grupu činiti Široki, Cedevita Junior, Vojvodina i Ilirija.

Trener Podgorice Bemax Marko Sekulić kazao je da su nakon ispadanja iz grupne faze podmladili ekipu i želeli da Crnogorsku ligu odigraju sa mlađim igračima.

“Nakon neočekivanog ulaska u Top 8 doveli smo tri igrača kako bi bili konkurentniji u završnici ABA druge lige. Nije bilo puno vremena za pripremu i za uklapanje pojačanja, ali ćemo dati sve od sebe da budemo dostojan protivnik svakoj ekipi u grupi”, kazao je Sekulić za klupski sajt.

Jedini crnogorski predstavnik u glavnoj fazi ABA druge lige, doživio je određene promjene u igračkom kadru, ali i stručnom štabu.

Sekulić će protiv Zlatibora sjutra veče imati priliku da prvi put vodi seniorski tim u regionalnoj ligi, nakon što je prije par dana debitovao na klupi Podgorice na gostovanju Kotoru.

“Protiv odlične i iskusne ekipe Zlatibora, koja je pojačana našim bivšim igračem Markom Kljajevićem, očekujemo tešku utakmicu. Siguran sam da će biti velika borbu za svaku loptu, ali nadam se pobjedi”, zaključio je Sekulić.

Duel u Bemaks areni počeće u 18 sati.

