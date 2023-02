Košarkaši Budućnost Volija ponovo najbolji

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija deseti put uzastopno pobjednici su Kupa Crne Gore.

Budućnost je večeras u Bemaks areni, u finalnom meču, savladala ekipu Podgorice 76:67.

To je podgoričkom timu 16. trofej crnogorskog Kupa, a ima i tri trofeja Kupa bivše Državne zajednice.

Podgorica je plasmanom u finale ostvarila najveći uspjeh u klupskoj istoriji.

U iznenađujuće neizvjesnom meču, Podgorica je do dva i po minuta do kraja bila u igri, kada je poenima Vujića smanjila na 68:65.

Uslijedila je serija od osam poena Budućnosti za vođstvo 76:65.

Budućnost su do pobjede vodili Tre Bel-Hejns sa 18 i Erik Grin sa 17 poena.

U ekipi Podgorice najbolji je bio Luka Bogavac sa 16 poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS