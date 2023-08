Komovi odustali od takmičenja

Podgorica, (MINA) – Pobjednik Kupa Crne Gore 2019. godine, rukometaši Komova iz Andrijevice, zbog finansijskih problema odustali su od takmičenja u SBBET Prvoj crnogorskoj ligi, saopšteno je iz tog kluba.

Prva muška rukometna liga, nakon odustajanja Komova, naredne sezone brojaće deset klubova, jedan manje nego prethodne.

Klub iz Andrijevice obavijestio je Rukometni savez da će zadržati samo žensku ekipu, koja će nastupiti u Drugoj ligi.

Takmičenje u Prvoj ligi za muškarce počeće 30. septembra, a u prvom kolu sastaće se Lovćen – Mornar 7, Budvanska rivijera Budva – Berane 1949, Partizan 1949 – Rudar, Sutjeska – Jedinstvo, Budućnost Podgorica – Brskovo.

Sezona u Prvoj ženskoj ligi počeće sedmicu ranije, a na startu šampionata sastaće se Rudar – Zeta, Levalea 2010 – Nikšić, Mornar 7 – Budućnost Bemaks II i Ulcinj – Tivat.

